Показана новая тактика ВСУ: БПЛА доставляет НРТК непосредственно к линии фронта В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть еще одно новшество в тактике.
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Показана новая тактика ВСУ: БПЛА доставляет НРТК непосредственно к линии фронта В сети опубликовано видео, на котором можно увидеть еще одно новшество в тактике.
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