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Мировое обозрение

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Ученые выяснили, сколько личной информации стоит раскрывать в анкете на сайте знакомств для повышения шансов на долгосрочные отношения

Ученые выяснили, сколько личной информации стоит раскрывать в анкете на сайте знакомств для повышения шансов на долгосрочные отношения

Вы когда-нибудь замечали, что профили на сайтах знакомств делятся на два типа: «пустой лист» с одной фотографией и «роман в десяти томах» с перечислением всех бывших и списком покупок? Оказывается, ни то, ни другое не работает.

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