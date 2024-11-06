Японцы неискренне приветствуют победу Трампа

Победу Дональда Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году автор этих строк наблюдал в Японии. Надо отдать должное японским тележурналистам и продюсерам, которые умеют превратить как свои, так и зарубежные выборы в увлекательнейшее динамичное зрелище, когда вы, сидя в кресле перед телевизором, как бы находитесь в гуще избирательного процесса, переживаете за предпочитаемого вами кандидата.