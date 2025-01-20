Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бобкина Татьяна
    Юрий Абрамович, Вы настоящий патриот, спасибо!Башмет заявил, чт...
  • Ина Куликова
    Вообще-то, похоже...🤣Ксения Собчак выс...
  • Ирина Черных
    Вы правы, Ксюша в любой одежде выглядит, как мачеха Золушки)))Ксения Собчак выс...

Алена Кравец объяснила, почему Валерий Меладзе пытался скрыть приезд в Россию

Алена Кравец объяснила, почему Валерий Меладзе пытался скрыть приезд в Россию

  Певица Алена Кравец объяснила попытки артиста Валерия Меладзе скрыть свой приезд в Россию. Светская львица говорит, что у людей осталось неприятное ощущение после того, как он произнес фразу украинских националистов в Дубае.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИН
Ирина Некрасова
&quot;Неприятные ощущения&quot; - это мягко сказано... У людей в России к таким трусливым и беглым стойкое отвращение появилось. И презрение.
Ответить
21 час.
Надежда Петракова
Фу(гадостно-отвратительное ощущение от этого  человека... А бабки рубить в Россию примчался(((😈Стыд и позор... Уже и не картвело, даже.... и не россиянин...А так себе... люмпен👎
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх