Алена Кравец объяснила, почему Валерий Меладзе пытался скрыть приезд в Россию

"Неприятные ощущения" - это мягко сказано... У людей в России к таким трусливым и беглым стойкое отвращение появилось. И презрение.

Надежда Петракова

Фу(гадостно-отвратительное ощущение от этого человека... А бабки рубить в Россию примчался(((😈Стыд и позор... Уже и не картвело, даже.... и не россиянин...А так себе... люмпен👎