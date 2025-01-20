Алена Кравец объяснила, почему Валерий Меладзе пытался скрыть приезд в Россию

Певица Алена Кравец объяснила попытки артиста Валерия Меладзе скрыть свой приезд в Россию. Светская львица говорит, что у людей осталось неприятное ощущение после того, как он произнес фразу украинских националистов в Дубае.
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