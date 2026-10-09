Proton представил «спорткар» на базе Geely Coolray. Сколько в нем «спорта»?

Кроссовер Proton X50 Sport Edition второго поколения / фото Paul Tan’s Automotive News Малазийская компания Proton начала прием заказов на кроссовер X50 Sport Edition второго поколения, который является копией Geely Coolray.
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