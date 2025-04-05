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Царьград

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Херсонская область: перезапуск 52 промышленных предприятий с 2023 года

Херсонская область: перезапуск 52 промышленных предприятий с 2023 года

Министр Иван Сафронов сообщил о перезапуске 52 из 143 предприятий на левобережье Днепра с 2023 года. Планируется запустить еще 12 заводов.

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