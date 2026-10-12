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Эксперт «Новой Формации» Рамис Гибатдинов обозначил системные проблемы антикоррупционной экспертизы

Эксперт «Новой Формации» Рамис Гибатдинов обозначил системные проблемы антикоррупционной экспертизы

Действующая система антикоррупционной экспертизы нормативных актов нуждается в дальнейшем развитии — от формальной проверки юридических конструкций к комплексной оценке реальных последствий регулирования.

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