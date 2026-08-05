«Гори оно всё синим пламенем»: как судебная «гуманность» привела к поджогу квартиры и нападениям на приставов

Северо-восток Москвы, Бабушкинский район. Из окон обычной двухкомнатной квартиры вырывается огонь. Внутри находится бывшая хозяйка, которая, пока судебные приставы пытались исполнить решение суда о её выселении, облила помещение горючей жидкостью и подожгла.
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