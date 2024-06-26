Гений про злодейства Ну вот, дождались! Евросоюз наконец-то ввел санкции против самых что ни на есть свих идеологических противников - Полины Гагариной и Ярослава Дронова.
Санкции против Шамана
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Козуб
Так держать, Ребята! Вы - кость в горле наших врагов и они мечтают вас уничтожить! ТАЛАНТ НЕПОБЕДИМ! Народ с вами , вы наша гордость- Шаман, Охлобыстин, Гагарина! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
Ответить
19 час.
лл
лина любимцева
ПОЙ ШАМАН!!! Голосистый, красиво поет, всего хорошего ему удачи, любви и всех благ!!!
Ответить
15 час.
Зоя Есенко
От злости скоро вся Европа станет больная.... как Байден...😇
Ответить
14 час.
Свежие комментарии