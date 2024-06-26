Санкции против Шамана

Марина Козуб

Так держать, Ребята! Вы - кость в горле наших врагов и они мечтают вас уничтожить! ТАЛАНТ НЕПОБЕДИМ! Народ с вами , вы наша гордость- Шаман, Охлобыстин, Гагарина! МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!