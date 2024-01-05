Главком ВСУ: Зеленскому не надо разбираться в военном деле больше, чем нужно знать о медицине или строительстве мостов

Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, который нексолько месяцев активно обсуждается в украинском, российском и западном информационном пространстве, назрел еще летом прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии