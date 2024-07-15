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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кассьерра готов к конкуренции с Соболевым в «Зените»: «Это хороший игрок. Конечно, я готов»

Ранее сообщалось, что петербуржцы готовы предложить за футболиста «Спартака» до 12 млн евро. «Соболев в «Зените»? Я ничего не слышал об этом.

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