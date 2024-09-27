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Что за JSOW, которые Байден лукаво передает Украине перед (или вместо?) JASSM и крылатых ракет?

Что за JSOW, которые Байден лукаво передает Украине перед (или вместо?) JASSM и крылатых ракет?

Что за JSOW, которые Байден лукаво передает Украине перед (или вместо?) JASSM и крылатых ракет?В базовом случае - это аналог нашего КАБ с УМПК — планирующая "крылатая" авиабомба с 455 кг.

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