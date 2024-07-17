В Сириусе ожидается сильная жара, которая продлится до 18 июля. Температура воздуха достигнет +37 градусов.
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В Сириусе ожидается сильная жара, которая продлится до 18 июля. Температура воздуха достигнет +37 градусов.