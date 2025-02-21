Чек-лист: как эффективно управлять проектами в маркетинге

Всю деятельность маркетолога внутри компании можно условно разделить на постоянную (например, ежедневную или ежемесячную) и проектную, когда вы запускаете проект с определенными целями в точные сроки с конкретным бюджетом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии