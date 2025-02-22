Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Искандер
    Хороша работёнка у депутатов: "ПРИЗЫВАТЬ". Лучше бы эти дармоеды хоть что-то сделали, из того, к чему ИХ призывают из...Имущество отобрат...
  • Александр Салтановский
    "В настоящее время Штаты наглядно демонстрируют готовность прислушиваться к мнению Кремля и учитывать его позицию в п...Элита на самом ве...
  • Tania Еременко
    Наворованные папаней денюжки помогают им легализоваться на Западе.  Профурсетки продажные - нет больше слов.Имущество отобрат...

Сколько среди иностранных специалистов, работающих в этих гигантских зданиях тех, кто так же считает героями террористов "Крокуса" и готов повторить их преступление?

Сколько среди иностранных специалистов, работающих в этих гигантских зданиях тех, кто так же считает героями террористов "Крокуса" и готов повторить их преступление?

Русский Колоколъ Абдинасир сказал "красавчики" в адрес террористов "Крокуса" и уехал на 3 года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Нелегальный мигрант, плохо знающий русский язык, наговорил в интернете на срок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх