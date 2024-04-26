Театр абсурда
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Театр абсурда

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Группа «Победа» удостоилась специального приза от главреда газеты «Деловой Петербург»

Группа «Победа» удостоилась специального приза от главреда газеты «Деловой Петербург»

Группа «Победа» получила специальный приз от главного редактора газеты «Деловой Петербург». Группа «Победа» получила награду в номинации «Уникальные проекты для юридического сообщества» в рамках Юридического рейтинга «ДП» «Юртоп: командный зачёт».

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