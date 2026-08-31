Почти 30% безработных живет не в тех регионах, где нужны сотрудники

Рынок труда достиг максимальной рассогласованности по регионам за 16 лет, оценил телеграм-канал о макроэкономике «Твердые цифры» (входит в число аналитиков, которых опрашивает ЦБ для своего консенсус-прогноза).
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