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Винус после победы над Кудерметовой: «Всем говорю: «Молитесь за меня, чтобы я могла и дальше выходить на корт»

В первом круге в Цинциннати она выиграла 6:4, 7:5, отыграв двойной брейк в каждом сете. «Я на более высоком уровне, чем в начале года.

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