Как вкусно приготовить фаршированные перцы. Весь секрет в правильном бульоне

Фаршированный перец — это блюдо, которое известно и любимо во многих странах мира. Оно представляет собой болгарский или другой сладкий перец, начинённый различными ингредиентами: мясом, рисом, овощами, грибами и другими продуктами.
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