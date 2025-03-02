"Америка придёт за своими деньгами". Зеленский попал в западню, устроенную Трампом

Для смены политики Трампу нужно было яркое событиеДипломатический скандал, которым ознаменовалась поездка Владимира Зеленского в Вашингтон, не был случайным, уверен экономист Михаил Хазин, пишет телеканал "78".
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