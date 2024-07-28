Полиция просит помощи в розыске подозреваемого в грабеже

Разыскивается гражданин 1990 года рождения, скрывающийся от следствия Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску разыскивается скрывшийся от органов дознания Парфенов Александр Игоревич 1990 г.
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