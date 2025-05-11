Жена участника СВО сообщила, что он не получает дополнительные выплаты за выполнение боевых задач, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Москалькова помогла защитить социальные гарантии участника СВО
Комментарии
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VS
Vladimir Starovoytov
Мерой воздействия на ЛЮБОГО чиновника может быть только штраф (вычет) в размере 50% ср. зарплаты за 6 месяцев в год нарушения+лишение всех видов доплат и премий в след. году.
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10 час.
Виктор Гайдуков
Надо создать штрафбаты и туда отправлять на исправление нерабивых или злоупотребляющих командиров.
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9 час.
Elena Dmitrieva
Вот это правильно. Деньгами их уже не напугать. Там наворовано на 10 жизней вперёд
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7 час.
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