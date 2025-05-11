Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Elena Dmitrieva
    Вот это правильно. Деньгами их уже не напугать. Там наворовано на 10 жизней вперёдМоскалькова помог...
  • Виктор Гайдуков
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Москалькова помогла защитить социальные гарантии участника СВО

Москалькова помогла защитить социальные гарантии участника СВО

Жена участника СВО сообщила, что он не получает дополнительные выплаты за выполнение боевых задач, рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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Комментарии
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VS
Vladimir Starovoytov
Мерой воздействия на ЛЮБОГО чиновника может быть только штраф (вычет) в размере 50% ср. зарплаты за 6 месяцев в год нарушения+лишение всех видов доплат и премий в след. году.
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10 час.
Виктор Гайдуков
Надо создать  штрафбаты и туда отправлять на исправление нерабивых или злоупотребляющих командиров.
Ответить
9 час.
Elena Dmitrieva
Вот это правильно. Деньгами их уже не напугать. Там наворовано на 10 жизней вперёд
Ответить
7 час.
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