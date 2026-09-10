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Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев и его жена Азиза станут родителями во второй раз: самое трогательное видео пары

Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев и его жена Азиза станут родителями во второй раз: самое трогательное видео пары

Супруги вместе почти 10 лет Рузиль Минекаев и Азиза Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев и его жена Азиза Бекманова вместе уже почти 10 лет.

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