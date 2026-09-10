Звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев и его жена Азиза станут родителями во второй раз: самое трогательное видео пары

Супруги вместе почти 10 лет Рузиль Минекаев и Азиза Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев и его жена Азиза Бекманова вместе уже почти 10 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как сейчас выгляд...
- Экс-участница «До...
- Пелагея впервые р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым