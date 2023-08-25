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Им всё разрешила Америка: Япония портит воду России и Китаю отходами с «Фукусимы»

Им всё разрешила Америка: Япония портит воду России и Китаю отходами с «Фукусимы»

Япония начинает сброс радиоактивной воды с «Фукусимы» в океан. Напомним, что каждый раз подвергается сомнению экологичность и безопасность российских атомных проектов, хотя ни о каких авариях там речь не идёт уже десятки лет.

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Комментарии
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ВМ
Василий Михайленко
Охуели эти пидоры!
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12 час.
ВР
Виктор Рубцов
И тут прогнут Путина
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10 час.
Игорь
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8 час.

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