Им всё разрешила Америка: Япония портит воду России и Китаю отходами с «Фукусимы»

Япония начинает сброс радиоактивной воды с «Фукусимы» в океан. Напомним, что каждый раз подвергается сомнению экологичность и безопасность российских атомных проектов, хотя ни о каких авариях там речь не идёт уже десятки лет.
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