Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Пусть сначала поймает... Они подкоп сделают до чёрного моря.Трамп рассматрива...
  • Eduard
    Трамп много что может сказать,главное не слова,а дела.Он молодец!Трамп рассматрива...
  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    ТОчно! Идиотизм зашкаливает. Только  болтуны в Европе, а руководят то ими из США скорее всего.Риттер: НАТО стро...

Легализовавший в России 10 тысяч иностранцев экс-подполковник МВД лишился четырех квартир

Легализовавший в России 10 тысяч иностранцев экс-подполковник МВД лишился четырех квартир

Преображенский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России конфисковал четыре квартиры, владельцем которых был бывший замначальника управления по вопросам миграции столичного управления МВД Дмитрий Тахтаулов, легализовавший 10 тысяч иностранцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх