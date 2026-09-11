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Штурмовики ВС РФ ведут бои в Николаевке, которую называют «воротами в Славянск»

Штурмовики ВС РФ ведут бои в Николаевке, которую называют «воротами в Славянск»

Российская армия неумолимо приближается к Славянско-Краматорской агломерации — последнему укрепленному рубежу врага на западе ДНР.

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