Заболеваемость COVID-19 среди южноуральцев взлетела в полтора раза

В Челябинской области резко выросла недельная заболеваемость коронавирусом. Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе (с 13 по 19 ноября) зарегистрировано 1 тысяча 380 лабораторно подтвержденных случая заболевания.