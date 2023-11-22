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Заболеваемость COVID-19 среди южноуральцев взлетела в полтора раза

Заболеваемость COVID-19 среди южноуральцев взлетела в полтора раза

В Челябинской области резко выросла недельная заболеваемость коронавирусом. Как сообщили РИА «Новый День» в территориальном управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на прошедшей неделе (с 13 по 19 ноября) зарегистрировано 1 тысяча 380 лабораторно подтвержденных случая заболевания.

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