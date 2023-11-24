Украинским пенсионерам будут выдавать по пять лампочек в руки

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук итогам заседания правительства в пятницу, 24 ноября, заявил, что Кабинет министров Украины принял решение о бесплатной раздаче получателям пенсий по пять энергосберегающих светодиодных ламп в руки в отделениях «Укрпошты», – сообщают украинские СМИ.