Исторические контрасты. Вялый шабаш нацистов в Риге и Праздник Русской весны в Крыму

Александр Ростовцев. Вчера в столице Латвии Риге прошел очередной позорный марш в поддержку латышских полицаев и эсэсовцев, который местные СМИ стыдливо называют «маршем латышских легионеров», не углубляясь в подробности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии