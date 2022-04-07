Хави про 1:1 с «Айнтрахтом»: «Барселоне» не удавалось сдерживать его дьявольские контратаки»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Айнтрахтом» (1:1) в Лиге Европы. «Очень сложный и физически подготовленный соперник.

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