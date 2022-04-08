Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий
    Соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича«Это невосполнима...
  • Lyudmila
    Вот видя такое прогибание перед хохлами, просто тошнит. Каково видеть такое отношение родителям, погибших или изувече...Уполномоченный по...
  • Вера Рахматова
    Налицо- немотивированная  агрессия! Женщина больна, и она  действительно может и ударить ножом, и взорвать. Обязатель...«Мне нож вытащить...

«Дню Победы быть, с ними или без них»: Глава Крыма прокомментировал решение сейма Латвии объявить 9 мая днём памяти жертв на Украине

«Дню Победы быть, с ними или без них»: Глава Крыма прокомментировал решение сейма Латвии объявить 9 мая днём памяти жертв на Украине

Органы власти Латвии испытывают ненависть ко всему русскому и отрицают историческую правду. Об этом в своём telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх