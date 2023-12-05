Забастовка на границе Словакии с Украиной было приостановлена

Союз автоперевозчиков Словакии приостановил начатую в прошлую пятницу, 1 декабря забастовку на границе с Украиной, так как у представителей организации запланирована встреча с администрацией страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления перевозчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии