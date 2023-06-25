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Полицейские в полном объеме обеспечили правопорядок на празднике «Алые паруса»

Полицейские в полном объеме обеспечили правопорядок на празднике «Алые паруса»

В городе Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ «Алые паруса». В нем приняло участие в общей сложности 1 миллион 275 тысяч человек, в том числе около 52 тысяч выпускников школ.

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