Полицейские в полном объеме обеспечили правопорядок на празднике «Алые паруса»

В городе Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ «Алые паруса». В нем приняло участие в общей сложности 1 миллион 275 тысяч человек, в том числе около 52 тысяч выпускников школ.
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