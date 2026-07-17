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Пчеловоды сделали защитный костюм для своей собаки

Пчеловоды сделали защитный костюм для своей собаки

Семья пчеловодов столкнулась с тем, что их любимого пса несколько раз ужалили пчелы. Чтобы больше не подвергать пса опасности, и не разлучаться с ним на работе, хозяева сделали для питомца специальный защитный костюм.

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