Со 2 по 4 ноября в Ижевске изменится расписание автобусных маршрутов. По сообщению пресс-службы АО "ИПОПАТ", городской, пригородный и междугородний транспорт будет работать по расписанию пятницы, 2 ноября, субботы, 3 ноября и воскресенья, 4 ноября, соответственно.
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