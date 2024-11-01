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Со 2 по 4 ноября в Ижевске изменится расписание автобусных маршрутов

Со 2 по 4 ноября в Ижевске изменится расписание автобусных маршрутов

Со 2 по 4 ноября в Ижевске изменится расписание автобусных маршрутов. По сообщению пресс-службы АО "ИПОПАТ", городской, пригородный и междугородний транспорт будет работать по расписанию пятницы, 2 ноября, субботы, 3 ноября и воскресенья, 4 ноября, соответственно.

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