Безгильзовое оружие: неудавшийся шаг вперёд-назад

﻿﻿Сегодня мы поговорим о будущем стрелкового оружия, которое не материализовалось и почему оно не материализовалось а точнее предотвратить стрелковое оружие под безгильзовый боеприпас и если не заменить его, то хотя бы дополнить обычные системы размещением пороховой и ударной смеси внутри гильзы.