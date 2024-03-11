Безгильзовое оружие: неудавшийся шаг вперёд-назад

Сегодня мы поговорим о будущем стрелкового оружия, которое не материализовалось и почему оно не материализовалось а точнее предотвратить стрелковое оружие под безгильзовый боеприпас и если не заменить его, то хотя бы дополнить обычные системы размещением пороховой и ударной смеси внутри гильзы.
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