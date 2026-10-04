Mediafax: В Бухаресте тысячи протестующих поддержали Джеорджеску

В Бухаресте около 1000 человек выразили поддержку экс-кандидату в президенты Кэлину Джеорджеску, задержанному 21 сентября по подозрению в создании преступной группы и крупном мошенничестве.
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