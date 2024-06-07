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Военные новости ★ спецоперация

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Президент Никарагуа: Наша делегация не поедет на украинский саммит в Швейцарию

Президент Никарагуа: Наша делегация не поедет на украинский саммит в Швейцарию, так как там собираются вместо мира обсуждать ультиматум в адрес России Президент Никарагуа: Наша делегация не поедет на украинский саммит в Швейцарию, так как там собираются вместо мира обсуждать ультиматум в адрес РоссииЧем ближе так называемый «саммит мира» Зеленского в Швейцарии, тем чаще звучат заявления от лидеров различных стран мира о своём отказе посетить это странное мероприятия.

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