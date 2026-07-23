Казань объединила культуры мира: на фестивале показали уникальные ремёсла и традиции

Культурный код разных народов мира сегодня раскрывали в Центре уникального мастерства. Представители более чем из 20 регионов России и стран ближнего зарубежья представили свою уникальность и творчество на фестивале.
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