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ГТРК Татарстан

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Казань объединила культуры мира: на фестивале показали уникальные ремёсла и традиции

Казань объединила культуры мира: на фестивале показали уникальные ремёсла и традиции

Культурный код разных народов мира сегодня раскрывали в Центре уникального мастерства. Представители более чем из 20 регионов России и стран ближнего зарубежья представили свою уникальность и творчество на фестивале.

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