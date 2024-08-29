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Калужские новости

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Пенсионеру из Калужской области выплатят 50 тысяч рублей за укус собаки

Пенсионеру из Калужской области выплатят 50 тысяч рублей за укус собаки

В мае 2023 года 72-летний пенсионер из Дзержинского района подвергся нападению бродячей собаки. Суд обязал районную администрацию выплатить мужчине компенсациюВ мае 2023 года 72-летний пенсионер из Дзержинского района подвергся нападению бродячей собаки.

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