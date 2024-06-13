В Сибири обнаружили мощный источник метана

Новосибирские ученые обнаружили мощный источник метана в болотах Западной Сибири. Как стало известно, специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) , взятых коллегами из Югорского госуниверситета, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии