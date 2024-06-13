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В Сибири обнаружили мощный источник метана

В Сибири обнаружили мощный источник метана

Новосибирские ученые обнаружили мощный источник метана в болотах Западной Сибири. Как стало известно, специалисты Новосибирского государственного университета (НГУ) , взятых коллегами из Югорского госуниверситета, передает РИА Новости.

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