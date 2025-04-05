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Владимирские новости

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ФК «Муром» сыграет на Дальнем Востоке

ФК «Муром» сыграет на Дальнем Востоке

Футболисты «Мурома» сегодня в рамках 6-го тура Второй лиги сыграют против «Динамо» из Владивостока.Футболисты клуба «Муром» проведут матч шестого тура Первенства России среди команд второй лиги группы «А» (серебро) во Владивостоке.

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