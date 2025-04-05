ФК «Муром» сыграет на Дальнем Востоке

Футболисты «Мурома» сегодня в рамках 6-го тура Второй лиги сыграют против «Динамо» из Владивостока.Футболисты клуба «Муром» проведут матч шестого тура Первенства России среди команд второй лиги группы «А» (серебро) во Владивостоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)