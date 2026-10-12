Российский рынок акций растёт на новостях об экспорте дизеля в США

На старте торгов на Мосбирже российский рынок акций показал уверенный рост: индексы МосБиржи и РТС прибавили по 3,2% — инвесторы отреагировали на новости о соглашении по поставкам российского дизельного топлива в США и на международные рынки.
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