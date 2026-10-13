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Рябков: «Дизельная сделка» отрезвит многих — Москва уступать не будет

Рябков: «Дизельная сделка» отрезвит многих — Москва уступать не будет

Санкционная политика ЕС зашла в тупик, а соглашение между Россией и США о поставках дизеля должно отрезвить тех, кто до сих пор не понял, что Москва добьется своих целей.

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