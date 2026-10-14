New York Times: США отправили 600 военных в Латинскую Америку

США отправили несколько сотен военных в Латинскую Америку для учений по борьбе с наркотрафиком. Американские войска будут действовать в Панаме, Колумбии и Гондурасе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Михаил Полторанин...
- Стояногло и Гагау...
- "Мы уже знаем, ку...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым