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Царьград

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New York Times: США отправили 600 военных в Латинскую Америку

New York Times: США отправили 600 военных в Латинскую Америку

США отправили несколько сотен военных в Латинскую Америку для учений по борьбе с наркотрафиком. Американские войска будут действовать в Панаме, Колумбии и Гондурасе.

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