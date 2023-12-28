Российская певица провела альтернативное голой вечеринке Ивлеевой мероприятие

Певица Чичерина провела в зоне СВО альтернативный вечеринке Ивлеевой концерт Российская рок-певица Юлия Чичерина провела концерт перед военнослужащими в зоне специальной военной операции (СВО) и охарактеризовала мероприятие как альтернативу скандальной голой вечеринки, организованной телеведущей и блошгершей Анастасией Ивлеевой в московском клубе Mutabor.
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