Российская певица провела альтернативное голой вечеринке Ивлеевой мероприятие

Певица Чичерина провела в зоне СВО альтернативный вечеринке Ивлеевой концерт Российская рок-певица Юлия Чичерина провела концерт перед военнослужащими в зоне специальной военной операции (СВО) и охарактеризовала мероприятие как альтернативу скандальной голой вечеринки, организованной телеведущей и блошгершей Анастасией Ивлеевой в московском клубе Mutabor.