Автомобилистам Петербурга рассказали о перекрытии одной полосы на КАД

Между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе заблокируют одну из полос, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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