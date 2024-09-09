Экипажи БМП-3 ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром

Российские экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" взяли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отрезали пути снабжения их крупного гарнизона под Угледаром.
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