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Физик Брайан Кокс назвал сроки, когда Земля станет непригодной для жизни

Физик Брайан Кокс назвал сроки, когда Земля станет непригодной для жизни

Британский физик Брайан Кокс рассказал, когда Земля может стать практически непригодной для жизни. По его оценке, серьезные изменения начнутся примерно через миллиард лет из-за постепенной эволюции Солнца.

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