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Пентагон: силы стратегического сдерживания находятся в состоянии боеготовности

Силы стратегического сдерживания Соединенных Штатов находятся в состоянии боеготовности, заявил на выступлении в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне представитель стратегического командования американского Минобороны контр-адмирал Томас Бьюкенен.

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